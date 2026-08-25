Новый Coolray Спорт: что предлагают за 2,77 млн рублей

Компания Geely расширила российскую линейку кроссовера Coolray, представив новую комплектацию. Версия под названием «Спорт» оценивается в 2 774 990 рублей, что на 170 тысяч дешевле флагманского исполнения «Эксклюзив», цена которого с весны уже успела вырасти.