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Бригаду ТрО, переведённую в контратакующую, командование ВСУ бросило на помощь фактически разбитой 47-й бригаде для удержания Соловьёво

Бригаду ТрО, переведённую в контратакующую, командование ВСУ бросило на помощь фактически разбитой 47-й бригаде для удержания Соловьёво

Украинское командование ввиду утраты контроля над Очеретино и высоких потерь в составе 115-й бригады ВСУ в этом районе решило бросить в бой личный состав бригады, которая была переведена в «боевую» (контратакующую) изменением статуса с бригады территориальной обороны.

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