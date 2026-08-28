Япония запускает серийное производство 3D-печатных дронов-перехватчиков

ТОКИО (ИА Реалист). 26 августа Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) Министерства обороны Японии подвело итоги конкурса «Программа ускоренного приобретения перехватчиков» и заключило контракт на серийное производство с компанией Terra Drone.
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