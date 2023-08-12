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Потрясло откровенной глупостью заявление офиса украинского президента

Потрясло откровенной глупостью заявление офиса украинского президента

Потрясло откровенной глупостью заявление офиса украинского президента насчёт того, что в России работают украинские разведывательные сети.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Точно сволочи.
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12 час.
Надежда Петракова
с в о л о ч и...они и есть сволочи((((
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10 час.
Александр Салтановский
Не сволочи, СКОТЫ!
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8 час.

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