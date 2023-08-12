Потрясло откровенной глупостью заявление офиса украинского президента насчёт того, что в России работают украинские разведывательные сети.
Популярные статьи
- Прекратите сотрудничество с Москвой – МИД Японии набросился на Иран с требованием. Ответ персов заставил аплодировать всю Россию
- "Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет
- США хотело демонстративно нагрести зерна в порту Измаил, но вмешалась Россия – экипаж ночной салют запомнит надолго
Свежие комментарии