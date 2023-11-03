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Представлен совершенно новый Skoda Superb 2024

Представлен совершенно новый Skoda Superb 2024

Спустя ровно месяц с премьеры Kodiaq 2024 Skoda представила и совершенно новый Superb. Самая главная новость: в отличие от Passat 2024, который теперь представлен исключительно кузовом универсал, у Superb два варианта исполнения – лифтбэк и универсал.

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