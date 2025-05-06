Общественный транспорт изменит схему движения в центре Челябинска

Общественный транспорт изменит маршруты в центре Челябинска 7 мая. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», для проведения генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона 7 мая ориентировочно с 11:00 до 18:00 будет закрыто движение на нескольких участках: по проспекту Ленина от улицы Свободы до Красной; по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина; по улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга; по улице Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса.