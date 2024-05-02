Ксения Бородина уехала с детьми в США к родственникам экс-мужа Курбана Омарова

Телеведущая Ксения Бородина недавно прилетела в США к родственникам экс-мужа Курбана Омарова. В социальной сети знаменитость опубликовала трогательные кадры, на которых младшая дочка Теона впервые увидела двоюродных сестер.
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