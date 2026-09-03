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ИА Регнум

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Силы ПВО за утро сбили 116 дронов ВСУ на подлете к Москве

Силы ПВО за утро сбили 116 дронов ВСУ на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 116 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве за утро. Об этом 3 сентября рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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