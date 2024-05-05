Внеплановые гонки и «игра в боулинг». Итоги первого дня этапа СМП РСКГ на Смоленском кольце

Внеплановые гонки и «игра в боулинг». Итоги первого дня этапа СМП РСКГ на Смоленском кольцеМарат Даминов / СМП РСКГС 3 по 5 мая «Смоленское кольцо» принимает второй этап серии СМП РСКГ Туринг, в котором участвуют 64 спортсмена.