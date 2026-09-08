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Пронедра

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Отключение генного тормоза вернуло клеткам поджелудочной выработку инсулина

Отключение генного тормоза вернуло клеткам поджелудочной выработку инсулина

Лабораторное исследование показало, что отключение определённого гена-«тормоза» в клетках поджелудочной железы позволяет перепрограммировать их в инсулин-производящие бета-клетки.

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