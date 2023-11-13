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В ФСВТС заявили об интересе ОАЭ к российскому оружию

В ФСВТС заявили об интересе ОАЭ к российскому оружию

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев выступил с заявлением, что Объединенные Арабские Эмираты проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия.

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