В ФСВТС заявили об интересе ОАЭ к российскому оружию

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев выступил с заявлением, что Объединенные Арабские Эмираты проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия.
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