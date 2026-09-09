Россиян предупредили о штрафах за банки с заготовками в подъезде

Домашние заготовки нельзя хранить на путях эвакуации и в технических помещениях, не предназначенных для этого.
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