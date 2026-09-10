The Russian Army has put the TKB-1167 anti-drone system on combat duty

The four-barrel anti-drone system TKB-1167 has entered combat duty. This was reported by the press service of the holding "High-precision complexes" of the Rostec state Corporation.
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