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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Army has put the TKB-1167 anti-drone system on combat duty

The Russian Army has put the TKB-1167 anti-drone system on combat duty

The four-barrel anti-drone system TKB-1167 has entered combat duty. This was reported by the press service of the holding "High-precision complexes" of the Rostec state Corporation.

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