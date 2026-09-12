Тайный женский спецназ Зеленского: раскрыто, как ВСУ вербует новых боевиков

Десятки однотипных страниц латиноамериканских наемниц ВСУ обнаружили пользователи соцсетей. С фото улыбаются симпатичные латиноамериканки в военной форме на фоне флагов и вымпелов ВСУ, а в комментариях отмечено, где они проходят службу.
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