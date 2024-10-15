Приговор украинскому активисту за призывы калечить пленных россиян вступил в силу

Решение Басманного суда по приговору украинскому активисту, командиру добровольческого мобильного госпиталя Геннадию Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вступило в силу.
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