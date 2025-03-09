8 Марта - День чудесный

В нашем детском саду прошли замечательные утренники, посвященные чудесному празднику весны, любви и красоты - Международному женскому дню 8 Марта!Наши юные артисты радовали своими талантами и выступлениями.
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