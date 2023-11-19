МЧС предупредило тамбовчан о метели и снежных заносах

Региональное ГУ МЧС России предупредило жителей о неблагоприятной погоде. В Тамбовской области утром и днем 20 ноября ожидается сильный снег, ухудшение видимости до 500-1000 метров, местами метель, на дорогах снежные заносы.
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