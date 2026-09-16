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Регионы России

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Xiaomi представила в Китае холодильник Mijia Refrigerator Pro 439L с интеллектуальным управлением

Xiaomi представила в Китае холодильник Mijia Refrigerator Pro 439L с интеллектуальным управлением

Несмотря на объем 439 литров, Mijia Pro стал компактнее своего предшественника: ширина составляет 702 мм, глубина — 597 мм, занимаемая площадь пола — всего 0,42 м², что на 7,1% меньше, чем у предыдущей модели.

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