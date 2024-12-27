Мэр Новосибирска высказался об установке трёх ограничителей для фур на улице Малыгина

Максим Кудрявцев пообещал и дальше отстаивать интересы жителей Хилокского треугольника.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале рассказал об установке на улице Малыгина, где уже неоднократно сносили ограничители для движения фур, сразу трёх таких конструкций.