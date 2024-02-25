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Не только о футболе

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Проигрыш «МЮ», Гусев побил рекорд Мозякина, победа «Барсы» 4:0, 98 очков Кучерова, Хачанов выиграл турнир в Дохе, поражение Калинской и другие новости

Проигрыш «МЮ», Гусев побил рекорд Мозякина, победа «Барсы» 4:0, 98 очков Кучерова, Хачанов выиграл турнир в Дохе, поражение Калинской и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» (1:2) дома в 26-м туре АПЛ, «Манчестер Сити» одолел «Борнмут» (1:0) на выезде, «Арсенал» в Лондоне разгромил «Ньюкасл» (4:1).

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Комментарии
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Лена Мисько
Динамовцы стали лучшими впервые за 10 лет! Очень хороши в этом сезоне: клуб забрал регулярку, а Гусев установил бомбардирский рекорд лиги 💪 Возьмут Кубок Гагарина? 👍/👎
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6 час.
КУАТ
Могут.
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5 час.
Лена Мисько
вряд ли
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4 час.

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