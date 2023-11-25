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«Зенит» назвал стартовый состав на игру с «Cочи»

«Зенит» назвал стартовый состав на игру с «Cочи»

Футбольный клуб “Зенит” объявил состав на предстоящий матч с “Сочи”. Встреча состоится в Петербурге. В пресс-службе петербургской команды сообщили, что на игре против сочинцев, которая состоится 25 ноября, появятся: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Мостовой, Барриос, Вендел и Клаудиньо и Изидор.

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