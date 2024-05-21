Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Для порно, а на уже старая рухлядь)"КП": актриса Чул...
  • Дмитрий Гурин
    Да правильно сделал. Только вот поаккуратнее надо было. В России куча блатных Водятлов на крутых авто которым глубоко...В Приморье мужчин...
  • александр муравьев
    И это пугало называет себя женщиной? Кто захочет ей ребёнка делать? Правда за деньги найдутся. Ужас какая страшная.Певица Инстасамка...

The Economist: в ВСУ опасаются сдачи политиками Харькова ради мира с Россией

The Economist: в ВСУ опасаются сдачи политиками Харькова ради мира с Россией

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опасаются, что политики в Киеве и Вашингтоне могут сдать Харьков ради подписания мирного договора с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
Разговор о мире может быть только после освобождения Одессы и выхода ВС РФ на польскую границу.  В любом другом случае, эта война будет продолжаться десятилетиями, нарушаемая лишь на короткое время перемириями. За это время этих чертей Запад снова будет довооружать, добавлять разного фашистского отребья со всего мира и, после этого, снова будет гнать это &quot;пушечное мясо&quot;   убивать русских.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх