The Economist: в ВСУ опасаются сдачи политиками Харькова ради мира с Россией

АЛ

Александр Лагуткин

Разговор о мире может быть только после освобождения Одессы и выхода ВС РФ на польскую границу. В любом другом случае, эта война будет продолжаться десятилетиями, нарушаемая лишь на короткое время перемириями. За это время этих чертей Запад снова будет довооружать, добавлять разного фашистского отребья со всего мира и, после этого, снова будет гнать это "пушечное мясо" убивать русских.