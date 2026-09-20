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Мы соседи по планете

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Не только Экскалибур: 10 самых знаменитых мечей Средневековья

Не только Экскалибур: 10 самых знаменитых мечей Средневековья

В Средние века меч являлся самым обычным предметом, без которого мужчине выходить из дома было не только нежелательно, но и опасно.

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