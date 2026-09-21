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Газета.ру

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Политолог Соколов: Мерц будет всеми силами держаться за власть в ФРГ

Политолог Соколов: Мерц будет всеми силами держаться за власть в ФРГ

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов в интервью kp.ru порассуждал о том, возможна ли досрочная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне провалов возглавляемого им «Христианско-демократического союза» (ХДС) в ходе региональных выборов.

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