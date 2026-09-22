Эксперт Кущ: Украина исчерпала ресурсы для ведения войны

Потенциал Украины для продолжения боевых действий истощён, заявил украинский экономист Алексей Кущ. «Очевидно, что ресурсы войны заканчиваются по всей линейке потенциалов.
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