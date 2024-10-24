Пашинян: Армения согласовала отказ от территориальных претензий с Азербайджаном

Армения в проекте мирного договора согласовала отказ от территориальных претензий с Азербайджаном. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич».
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