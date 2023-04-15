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Пугачева встретит свой 74-й день рождения в одиночестве

Пугачева встретит свой 74-й день рождения в одиночестве

Певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает свое 74-летие. Похоже, в этот раз праздник Примадонна вспомнит свою старую песню, ставшую для нее пророческой, пишет «Комсомольская правда».

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