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Царьград

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США отдали приказ: Политолог объяснил ордер на арест "участника" подрыва "Северных потоков"

США отдали приказ: Политолог объяснил ордер на арест "участника" подрыва "Северных потоков"

Германия выдала ордер на арест возможного участника подрыва "Северных потоков". США приказали фальсифицировать дело, объяснил политолог Марков.

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