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Китай

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Китай усиливает судебную защиту интересов китайских эмигрантов

Пекин, 8 января /Синьхуа/ -- Верховный народный суд /ВНС/ КНР и Всекитайская федерация возвратившихся из-за границы китайцев в среду совместно выпустили директиву, направленную на усиление судебной защиты прав и интересов китайских эмигрантов, реэмигрантов и членов их семей.

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