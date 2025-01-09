Китай усиливает судебную защиту интересов китайских эмигрантов

Пекин, 8 января /Синьхуа/ -- Верховный народный суд /ВНС/ КНР и Всекитайская федерация возвратившихся из-за границы китайцев в среду совместно выпустили директиву, направленную на усиление судебной защиты прав и интересов китайских эмигрантов, реэмигрантов и членов их семей.