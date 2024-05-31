НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Калужанам разрешили купаться в четырёх водоёмах

Калужанам разрешили купаться в четырёх водоёмах

Жителям Калуги разрешили купаться лишь в 4-х водоёмах в черте города. Два из них - платные. Большинство популярных мест отдыха жителей Калуги находятся под запретом для купанияЖителям Калуги разрешили купаться лишь в 4-х водоёмах в черте города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх