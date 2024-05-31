Калужанам разрешили купаться в четырёх водоёмах

Жителям Калуги разрешили купаться лишь в 4-х водоёмах в черте города. Два из них - платные. Большинство популярных мест отдыха жителей Калуги находятся под запретом для купанияЖителям Калуги разрешили купаться лишь в 4-х водоёмах в черте города.
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