Белорусский бренд Belgee. Официально в России

Белорусский бренд Belgee официально выходит на российский рынок и предлагает клиентам автомобили, которые не только выполнены по высоким мировым стандартам качества, но и соответствуют ожиданиям покупателей по адаптации к климатическим условиям нашей страны.
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