Минкультуры Киргизии пригласили на гала-концерт Киркорова и компанию

На гала-концерт в честь Дня независимости Киргизии и и 100-летия образования Кара-Киргизской автономной области министерство культуры республики пригласила российских артистов эстрады Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Люсю Чеботину и других зарубежных звезд, сообщает 26 августа пресс-служба министерства.