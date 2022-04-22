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В Иванове полицейские задержали подозреваемого в краже из салона красоты

  В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново поступило сообщение от 47-летней жительницы областного центра.

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