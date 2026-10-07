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Царьград

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В Армении остановились дорожные работы из-за дефицита битума из РФ

В Армении остановились дорожные работы из-за дефицита битума из РФ

В Араратской и Армавирской областях Армении прервано асфальтирование дорог, начатое летом, из-за почти полного прекращения импорта битума из России на фоне напряженности между Ереваном и Москвой.

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