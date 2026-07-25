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Военное обозрение

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Зачем хуситам пролив, если у них нет флота

Зачем хуситам пролив, если у них нет флота

За неделю после объявленной хуситами блокады число проходов через Баб-эль-Мандеб рухнуло на треть — не от потопленных судов, а от разворотов, на которые их владельцев толкнул один береговой контур из ракет и дронов.

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