От умных дронов до управления полем боя: как ИИ меняет современную войну

Одно из направлений применения искусственного интеллекта в беспилотной авиации - автоматизация обнаружения и распознавания объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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