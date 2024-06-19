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Заткнулась бы ты, Америка…

Заткнулась бы ты, Америка…

Ну что же, практически весь мир уже высказался относительно визита российских кораблей на Кубу с целью нанесения дружественного визита и участия в совместных учениях.

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Комментарии
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АП
Александр П
&quot;Николай Чикер&quot; еще та штучка. Несколько лет назад он, в гордом одиночестве, прогулялся вдоль американского побережья от Норфолка до Флориды и навел там шороху. Задерживался местами, говорят, там где кабели подводные лежат, возле мыса Канаверал постоял, обратно прошел. Шум в СМИ стоял большой, с требованиями разъяснений. Буксир этот -  самый настоящий разведывательный корабль. Пусть смеются.
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18 час.
Сергей Иванов
А если ржавый буксир, то что в штаны-то навалили?!
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18 час.
Валерий Вавилов
Буксир может и ржавый- но вот что в трюме было? Наверное не ржавое железо. Махонькое, серенькое, с ядерной установкой на борту. Булькнуло одновременно с якорем, а когда активируется хрен его знает- на кодах селедку с луком разложили, потом кто то тухлю в пульт запустил- лампочки загорелись, а что это значит, никто не знает- буксир все же, не авианосец.
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17 час.

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