Заткнулась бы ты, Америка…

"Николай Чикер" еще та штучка. Несколько лет назад он, в гордом одиночестве, прогулялся вдоль американского побережья от Норфолка до Флориды и навел там шороху. Задерживался местами, говорят, там где кабели подводные лежат, возле мыса Канаверал постоял, обратно прошел. Шум в СМИ стоял большой, с требованиями разъяснений. Буксир этот - самый настоящий разведывательный корабль. Пусть смеются.

Валерий Вавилов

Буксир может и ржавый- но вот что в трюме было? Наверное не ржавое железо. Махонькое, серенькое, с ядерной установкой на борту. Булькнуло одновременно с якорем, а когда активируется хрен его знает- на кодах селедку с луком разложили, потом кто то тухлю в пульт запустил- лампочки загорелись, а что это значит, никто не знает- буксир все же, не авианосец.