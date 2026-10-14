В Пермском крае за сентябрь 2026 года сильнее всего — на 1,39% — выросли цены на непродовольственные товары, тогда как продукты подешевели на 0,15%, а общая инфляция за месяц составила 0,5%.
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