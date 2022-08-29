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В секрете держат название поп-рок группы, которая выступит на День города в Уссурийске

В секрете держат название поп-рок группы, которая выступит на День города в Уссурийске

Стала известна развлекательная программа на День города в Уссурийске. Горожане проголосовали за концерт приглашенной звезды на центральной площади.

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