Дефицит государственного бюджета Польши по итогам сентября 2026 года достиг 39,4 млрд евро, сообщило Министерство финансов, 15 октября пишет Forsal.
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