Пенсионер из Иркутска поверил в легкий заработок и отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей

66-летний мужчина пришел в отдел полиции в Иркутске и рассказал о том, что его обманули мошенники. С ним связался неизвестный и представился специалистом инвестиционной компании, рассказал, что есть легкий способ заработать деньги и получать пассивный доход.
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