Гольфстрим остановится, ледники в Европе дойдут до Харькова

Александр Батт Запад давно и хищно алчет российских необъятных просторов, несметных природных богатств и неисчерпаемых недр. Надо крепить армию.

Олег Орлов О каком Казахстане может идти речь, если в Подмосковье при - 25 авария на аварии... Инфраструктура и у нас далеко не ажур... Своих болячек хватает... Может нам Казахстан поможет наладить отопление... Это не упрёк, аварии у всех могут быть... Но спасение утопающих- дело рук самих утопающих... Особенно в условиях санкций...