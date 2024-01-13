Когда говорят, что война идет не за Украину, а на Украине, это максимально правильная формулировка.
Гольфстрим остановится, ледники в Европе дойдут до Харькова
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Александр Батт
Запад давно и хищно алчет российских необъятных просторов, несметных природных богатств и неисчерпаемых недр. Надо крепить армию.
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3 час.
Олег Орлов
О каком Казахстане может идти речь, если в Подмосковье при - 25 авария на аварии... Инфраструктура и у нас далеко не ажур... Своих болячек хватает... Может нам Казахстан поможет наладить отопление... Это не упрёк, аварии у всех могут быть... Но спасение утопающих- дело рук самих утопающих... Особенно в условиях санкций...
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Так кто будет ремонтировать ваши трубы, господин Токаев?" А для чего их ремонтировать? Казахи - народ кочевой. Похолодало в Северо-Казахстанской области - свернули юрты и переехали на Юг, поближе к Алма-Ате. Там юрты поставили, буржуйки кизяком протопили - жара и благодать... И овцам теплее, и корм подножный, траву косить не нужно, сушить, сено в стога укладывать - лежишь себе у печи и чай с кумысом потребляешь - кайф... И ближе к природе, к утраченным истокам бытия...
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2 час.
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