Глава комитета ГД предложила сделать День семьи, любви и верности выходным

С предложением сделать День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, официальным выходным днем в России, обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Останина, сообщает 3 июля РИА Новости.