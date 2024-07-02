Глава комитета ГД предложила сделать День семьи, любви и верности выходным

С предложением сделать День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, официальным выходным днем в России, обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Останина, сообщает 3 июля РИА Новости.
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