МИД: Западные спутники могут стать законными целями для ударов РФ

Квазигражданские объекты Запада в космосе, которые используются в конфликтах, могут стать «законной цель» для удара России, заявил 16 октября в интервью журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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