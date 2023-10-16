МИД: Западные спутники могут стать законными целями для ударов РФ

Квазигражданские объекты Запада в космосе, которые используются в конфликтах, могут стать «законной цель» для удара России, заявил 16 октября в интервью журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.