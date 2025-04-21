eNeuro: найдены два белка, предотвращающие судороги при эпилепсии

Около одного из десяти человек в течение жизни сталкивается хотя бы с одним приступом эпилепсии, однако эффективных методов лечения судорог по-прежнему недостаточно — во многом из-за неполного понимания механизмов, лежащих в их основе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии