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Россиян предупредили о возможности приложений незаметно списывать деньги

Россиян предупредили о возможности приложений незаметно списывать деньги

Сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод заявила, что иногда скачанные на смартфон приложения могут незаметно списывать деньги со счетов хозяина.

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