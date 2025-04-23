Россиян предупредили о возможности приложений незаметно списывать деньги

Сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод заявила, что иногда скачанные на смартфон приложения могут незаметно списывать деньги со счетов хозяина.