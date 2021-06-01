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Главе делегации Германии после посещения Крыма стало стыдно за Европу

Главе делегации Германии после посещения Крыма стало стыдно за Европу

После поездки в Крым глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за Европу. Об этом стало известно информационно-новостному порталу monavista.

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Татьяна Морозова
в Крыму действительно сделано много, а главное замечательный настрой людей и их доверие...)
Татаринцев Игорь

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