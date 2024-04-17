"АвтоСпецЦентр": большое пятно под автомобилем говорит о его неисправности

Внезапно появившаяся лужа под автомобилем может говорить о неисправности автомобиля. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игоря Серебрякова.
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