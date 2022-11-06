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7 ноября: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

7 ноября: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

7 ноября — 311-й день года, до нового года осталось 54 дня. Рассказываем, какими значимыми событиями запомнился этот день в мировой истории и истории Тульской области.

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