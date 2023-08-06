Расширенные санкции. Неприятный сюрприз озвучен для малого бизнеса и «частников».

С 9 августа 2023 года Япония запретит вывоз в Россию универсалов Toyota Probox и Nissan AD, микроавтобусов Mitsubishi Delica D3 и Nissan NV200, кей-каров Suzuki Every и Subaru Sambar, а также кей-вэнов и кей-грузовиков с двигателями до 660 куб.